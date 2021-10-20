Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın Dünya Kupası’nın dört yerine iki yılda bir yapılması teklifinin yankıları sürüyor.

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, teklifin detaylarını anlatan bir video klip paylaştı. Futbolu geliştirmenin arayışı içinde olduklarını belirten Wenger, var olan formatın ömrünü doldurduğunu söyledi.

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, erkek futbolunda uluslararası futbol takvimine yönelik hedeflerini, birliğin internet sitesinde yayınladığı video klipte anlattı.

"Halihazırdaki format artık işlemiyor ve ömrünü doldurdu"

Wenger, takvimde kulüp takımları ve milli takımlar arasında var olan dengeyi korumayı hedeflediklerini vurguladı.

"Yarının futbolunu geliştirmenin yolları üzerinde düşünüyorum. Uluslararası maç takvimi, oyuncuların ülkelerini temsil ettikleri tarihleri belirleyerek kulüpler ve milli takımlar arasındaki dengeyi yönetiyor. Şu anda bu genge yüzde 80 kulüpler ve yüzde 20 milli takımlar şeklinde ve böyle devam etmesini istiyoruz. Ancak halihazırdaki format artık işlemiyor ve ömrünü doldurdu."

Wenger’in önerisi

Wenger’in önerisi, milli takımlar için futbolcuların daha fazla seyahat etmelerini önleyecek şekilde aralıklar bırakarak oyuncuların performansını iyileştirmeyi, taraftarlar için de futbol takvimini sadeleştirmeyi içeriyor.

Bu kapsamda, daha az milli maç arası ile kulüplerin, liglerin, oyuncuların ve taraftarların sezonunu daha az sekteye uğratmak, eleme maçlarını yeniden gruplandırarak maçların ve milli maç aralarının sayısını düşürmek hedefleniyor. Bunun için ya ekim ayında uzun bir milli maç arası ya da ekim ve mart aylarında iki ara şeklinde planlama yapılacak.

Eleme maçlarının azaltılıp gruplandırılması ile haziran ayında anlamlı bir final turnuvası mümkün olacak... Her iki yılda bir Dünya Kupası ya da bir kıta turnuvası daha fazla maç eklenmeden planlanabilecek.

Wenger ayrıca, uluslararası turnuva sonunda oyuncuların yeterince dinlenebilmesi için mecburi izin dönemi oluşturmak istiyor.