Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya ise, Romanya'nın CFR Cluj ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu müsabakasında düdük çalacak.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Cansu Tiryaki ile Neslihan Muratdağı'na da görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cansu Tiryaki ile Neslihan Muratdağı'nı, Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 19-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Cansu Tiryaki Hırvatistan, Neslihan Muratdağı ise Bulgaristan'daki maçlarda görev alacak.

Hırvatistan'daki maçlarda Mürvet Yavuztürk ve Bulgaristan'daki müsabakalarda da de Sedef Aktan yardımcı hakem olarak görev yapacak.