Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kitakyushu şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler elemelerinde genel tasnifte Adem Asil 84,430 puanla, Ahmet Önder de 82,065 puanla finale kaldı.

Aletlerde ise İbrahim Çolak halkada 14,766 puanla final bileti aldı. Ayrıca Adem Asil, halkada ve atlama masasında yedek finalist oldu.