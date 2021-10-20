Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsunspor teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, hafta içinde karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Fuat Çapa ile 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
Çapa, Samsunspor'un 23 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında takımın başında olacak.
HOŞ GELDİN FUAT ÇAPA pic.twitter.com/K2Ju6YdVLY— Yılport Samsunspor ???????? (@Samsunspor) October 20, 2021
Etiketler: Samsunspor
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