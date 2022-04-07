Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 03:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün başlıyor
[Fotoğraf: AA]
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları bugün, rövanşları ise 14 Nisan'da oynanacak.
Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.
Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak.
Çeyrek final ilk maçlarının programı TSİ şöyle:
19.45 Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)
22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Leicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda)
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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