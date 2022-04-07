Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 01:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Real Madrid tur kapısını araladı
[Fotoğraf: AA]
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, sahasında Real Madrid'i konuk etti.
Eflatun-beyazlılar, Benzema'nın 21 ve 24'üncü dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.
İngiliz ekibi ise bu gollere 40'ıncı dakikada Havertz ile cevap verdi. Mücadelenin ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarının hemen başında tekrar sahneye çıkan Benzema, takımının ve kendisinin 3'üncü golünü atarak skoru tayin etti.
Son 16 Turu'nda oynanan Paris Saint Germain karşılaşmasında da rakip ağları 3 kez havalandıran Fransız golcü, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta hattrick yapma başarısı gösterdi.
Etiketler: Real Madrid Şampiyonlar Ligi Chelsea
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