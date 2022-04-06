Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi "Türk derbisi"ne sahne oldu. Dev organizasyonun yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşılaştı. İlk maçı VakıfBank, 3-1 kazanmıştı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasına çok iyi başlayan Fenerbahçe Opet, coşkulu seyircisinin desteğini de arkasına alarak Naz Aydemir Akyol'un servis kullandığı bölümde 5-0 öne geçti.

Guimaraes, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan VakıfBank karşısında temposunu koruyan sarı-lacivertli ekip, farkı 7 sayıya (11-4) kadar çıkararak rakibini mola almaya zorladı. Ev sahibi ekip, mola dönüşünde de rakibinin file üstü savunmasını aşamayan, kendi savunmasında büyük açıklar veren VakıfBank karşısında ilk seti 25-14 kazandı.

İkinci set de Fenerbahçe Opet'in

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin 3-0 geriye düşer düşmez mola alarak oyuna müdahale etmek zorunda kaldığı ikinci sete de baskılı başlayan sarı-lacivertliler, farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 11-3. Rakibinin oyuna ağırlığını koyduğu bölümlerde bile farkın 3 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva-Vargas ikilisinin toplam 12 sayı ürettiği ikinci seti de 25-20 alarak 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet, daha dengeli başlayan üçüncü sette 4-4 beraberliğin ardından yeniden üstünlüğü ele geçirse de 9. sayıda rakibini yakalayan VakıfBank, kazandığı blok sayısıyla maçta ilk kez öne geçti: 9-10. Sarı-lacivertli ekip, büyük çekişmeye sahne olan bu bölümde Guimaraes ve Haak'ın sayılarıyla 19-17 üstünlük yakalayan rakibine 24. sayıda yakaladı. Etkili hücumlarıyla bu seti de 28-26 hanesine yazdırmayı bilen Fenerbahçe Opet, maçı altın sete götürdü.

VakıfBank 8. kez finalde

Daha az hata yapan VakıfBank, farkı 4 sayıya kadar çıkardığı (8-12) altın seti, 15-11 kazanarak final biletini aldı. Turnuva tarihinin 4 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan iki takımdan biri olan sarı-siyahlılar, 8. kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Temsilcimiz VakıfBank, Süper Final maçında 22 Mayıs Pazar günü, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile karşılaşacak. Bu iki takım, geçen sene de finalde karşı karşıya gelmişti. Finali 3-2 kazanan Imoco şampiyon olmuştu.