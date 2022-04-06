Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Cherif Ndiaye Çin'e transfer oldu
Göztepe, Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcusu Cherif Ndiaye, Çin'in Shanghai Port takımına transfer oldu.
İzmir ekibi yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Göztepe Transfer Haberleri Çin
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