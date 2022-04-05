Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 23:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Manchester City avantajı kaptı
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'i 1-0 yenerek avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İngiliz temsilcisi Manchester City ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Diego Simeone'nin savunma ağırlıklı oyunu karşısında zorlanan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 69'uncu dakikada kilidi De Bruyne ile açarak 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi rövanş öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu.
Eşleşmenin rövanşı, 12-13 Nisan tarihlerinde Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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