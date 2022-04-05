Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da derbi hazırlıkları
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
10 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda gruplar halinde yapılan tempolu çift kale maçlarla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in tedavilerine devam edildi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig
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