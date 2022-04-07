Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 00:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bayern Münih Avrupa'daki ilk mağlubiyetini aldı
[Fotoğraf: TRT Spor]
Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Alman ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini almış oldu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal, sahasında Bayern Münih'i konuk etti.
El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 8'inci dakikada Groeneveld kaydetti.
Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Gruplarda oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, son 16 Turu'nda da Salzburg'u bir maçta mağlup etmiş, bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
Bayern, rakibini 12 Nisan Salı günü sahasında konuk edecek.
Etiketler: Bayern Münih Şampiyonlar Ligi
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