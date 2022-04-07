Eşleşmenin ilk maçını da Bahçeşehir Koleji deplasmanda 77-71 kazanmıştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ZZ Leiden, 3. dakikada Midtgaard'ın basketiyle skoru 9-2'ye getirdi. Jones ve Dekker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada Erkan Yılmaz'ın pota altı atışıyla öne geçti: 12-11. Bahçeşehir Koleji, çeyreği 25-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Konuk ekip Dunn önderliğinde skor üretirken, Bahçeşehir Koleji bu hücumlara Kartal Özmızrak ile cevap verdi ve 17. dakika 40-33 geçildi. Dekker'ın 19. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (44-34) çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 46-38 önde gitti.

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Adını finale yazdırdı

Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya Jones'un üç sayılık basketleriyle farkı yeniden çift hanelere (52-38) çıkartarak başladı. Kartal Özmızrak'ın etkili oyunuyla üst üste skor üreten İstanbul temsilcisi, 29. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 67-47. Son periyoda Bahçeşehir Koleji'nin 72-57 üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, salondan 90-82 galip ayrılarak finale yükseldi.

Maçın en skorer ismi 24 sayı kaydeden Kartal Özmızrak oldu.

Finalde rakip Reggio Emilia

Bahçeşehir Koleji, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinde İtalya ekibi Unahotels Reggio Emilia ile karşılaşacak.

Yarı final ilk maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'e 74-72 kaybeden Unahotels Reggio Emilia, evinde oynadığı rövanşı 92-72 kazanarak adını finale yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji ile Unahotels Reggio Emilia arasındaki finalin ilk maçı, 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Nisan'da İtalya'da yapılacak.