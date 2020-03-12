Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kurul, koronavirüs ile ilgili çok önemli tedbirleri içeren kararlar aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

"Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak"

Kalın, alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

"Spor müsabakaları da bildiğiniz üzere büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinliklerdir. Yine uzmanların yaptığı tavsiyeler ve değerlendirmeler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır"