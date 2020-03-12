Türkiye'deki tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kurul, koronavirüs ile ilgili çok önemli tedbirleri içeren kararlar aldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.
"Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak"
Kalın, alınan kararları kamuoyuna duyurdu.
"Spor müsabakaları da bildiğiniz üzere büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinliklerdir. Yine uzmanların yaptığı tavsiyeler ve değerlendirmeler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır"
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanma kararı alınmıştır.https://t.co/H8W6g8pBbB pic.twitter.com/YmUswDDRlz
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