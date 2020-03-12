Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı alınan önlemleri açıklıyor.

İşte Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor.

İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edilecek. Daha sonra 23 mart itibarıyla da uzaktan eğitimle öğrencilerimizin eğitimine devam etmeleri sağlanacak.

Üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilecektir.

Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır.

Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne bağlı olacaktır.

Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

Koronavirüs tespit edilen hastanın durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil.