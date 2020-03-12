Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk ve Rus askeri heyetlerin 3.gün görüşmeleri sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerde 3'üncü günün tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığında Türk ve Rus askeri heyetleri arasında devam eden görüşmelerde 3'üncü gün sona erdi.
Görüşmelere yarın devam edilecek.
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı askeri heyet türkiye rusyaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:39
Son Haberler
- 18:00
- 17:59
- 17:54
- 17:46
- 17:45
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz