Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözüyle paylaştığı Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde, #MehmetAkifErsoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. https://t.co/M8OGMsJ2Kd pic.twitter.com/txdwdpMT3H — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 12, 2020

"İstiklal Marşımız en kıymetli ortak değerlerimizden"

Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını anlatan, en zorlu günlerde milletimize cesaret ve moral kaynağı olan İstiklal Marşımız, en kıymetli ortak değerlerimizdendir.

"Gerçek bir bağımsızlık beyannamesi"

Aziz milletimizin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde yazılan, istiklalimizin sembolü olan İstiklal Marşımız, gerçek bir bağımsızlık beyannamesidir.

Vatan ve bayrak sevgisinin timsali, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bizlere miras bıraktığı İstiklal Marşımız, milletimizin hasletlerini, milli ve manevi değerlerini, ideallerini en veciz şekilde özetleyen, bugün hepimizin ihtiyaç duyduğu milli mutabakatı karşılayacak kapsayıcılıkta bir destandır.

"Milletimiz değerlerimize her zaman sahip çıkacak"

Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir.

İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.