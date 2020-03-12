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AK Parti'nin kampı ramazan ayı sonrasına ertelendi
[Fotoğraf: AA ]
Koronavirüs önlemleri kapsamında AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı ertelendi.
Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri siyasi partilerin programlarını da değiştirdi.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılması kararlaştırıldı.
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