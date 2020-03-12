Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri siyasi partilerin programlarını da değiştirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılması kararlaştırıldı.