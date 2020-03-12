Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Ankaragücü bilet ücretlerini iade edecek
[Fotoğraf: AA]
MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor maçı için bilet alan taraftarların bilet ücretlerinin, Passolig kart hesaplarına iade edileceğini açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Cumhurbaşkanlığınca yapılan toplantı sonrası alınan kararlar gereği, Nisan ayı onuna kadar tüm müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. Yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor A.Ş müsabakası için bilet alan taraftarlarımızın bilet ücretleri, Passolig kart hesaplarına iade edilecektir. Taraftarlarımıza saygıyla duyurulur.''
Etiketler: MKE Ankaragücü Kulübü bilet ücreti iadesiSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 20:27
Son Haberler
- 21:37
- 21:24
- 20:43
- 20:27
- 20:13
Sıradaki Haber
Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz