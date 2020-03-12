Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Cumhurbaşkanlığınca yapılan toplantı sonrası alınan kararlar gereği, Nisan ayı onuna kadar tüm müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. Yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor A.Ş müsabakası için bilet alan taraftarlarımızın bilet ücretleri, Passolig kart hesaplarına iade edilecektir. Taraftarlarımıza saygıyla duyurulur.''