86. dakikada Demba Ba'nın düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı, 88. dakikada gole çeviren Visca, Medipol Başakşehir 1-0 öne geçirdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle, Parken Stadı'nda 19 Mart Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'te oynanacak rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantajı elde etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Mohammed Daramy ceza sahası içinde kısa pasla topla buluştu. Gelişine kaleye şutunu gönderdi, top savunma oyuncularımızdan geri döndü.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 9. dakikada Danijel Aleksic'in rakipten kaptığı topla buluşan Edin Visca ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu gönderdi. Bu top Enzo Crivelli'ye de çarpıp yön değiştirdi ve direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

9. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Edin Visca ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Alexandu Epureanu kafa vuruşunu yaptı, top kaleci Karl-Johan Johnsson'un kontrolünde kaldı.

30. dakikada sol kanattan gelişen atakta Mohammed Daramy'nin kısa pasıyla topla buluşan Michael Santos penaltı noktasının hemen gerisinden kaleye şutunu gönderdi, top Alexandu Epureanu'ya çarpıp kalecimizin kontrolünde kaldı.

DEMBA BA KAÇIRDI 33. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca'nın sağ kanattan yerden pasıyla topla buluşan Demba Ba, gelişine sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

45. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kısa pasla topla buluşan Enzo Crivelli kaleye vuruşunu yaptı. Savunma oyuncusundan seken top kaleci Karl-Johan Johnsson kontrolünde kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

ÇOK NET GOL POZİSYONU KAÇTI 76. dakikada İrfan Can'ın harika pasıyla savunma arkasına sarkan Robinho, çapraz pozisyonda arka direğe doğru vuruşunu yaptı. Demba Ba bu topa hamle yaptı ama dokunamadı ve mutlak bir golü kaçırdı.

DEMBA BA DÜŞÜRÜLDÜ HAKEM PENALTI 'DEDİ' 86. dakikada Guillermo Varela, Demba Ba'yı ceza sahası içi sol çaprazda sert müdahaleyle yerde bıraktı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

VİSCA ATTI BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ 88. dakikada Penaltı atışında topun başına geçen Visca, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 1-0 kazandı

Stat: Fatih Terim

Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Aleksic, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 90+1 Azubuike Okechukwu), Crivelli (Dk. 74 Robinho), Demba Ba

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel (Dk. 89 Karlo Bartolec), Zeca, Stage, Daramy (Dk. 62 Mikkel Kaufmann), Santos (Dk. 82 Viktor Fischer), Falk

Sarı kartlar: Dk. 4 İrfan Can Kahveci, Dk. 60 Crivelli, Dk. 90+2 Azubuike (Medipol Başakşehir), Dk. 4 Santos (Kopenhag)

Gol: Dk. 88 Visca (penaltı) (Medipol Başakşehir)

Medipol Başakşehir'in bu sezonki Avrupa karnesi

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.

Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi.

İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu.

Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.

Tarihinde ilk kez grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında sahasında uzatmalarda 4-1 yenerek son 16 turuna kaldı.

Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı konumunda da bulunuyor.

Kopenhag'ın son 16 yolu

Kopenhag, bu sezon Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarıyla başladı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galler ekibi The New Saints ile eşleşen Kopenhag, ilk maçı deplasmanda 2-0, rövanşı da sahasında 1-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı.

Üçüncü ön eleme turunda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelen Danimarka temsilcisi, iç sahada ve deplasmanda 1-1 eşitlikle tamamlanan maçların ardından, rakibine penaltılarda elenmekten kurtulamadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Letonya temsilcisi Riga'yı sahasında 3-1 yenen Kopenhag, deplasmandaki 1-0'lık yenilgiye rağmen grup aşamasına kalmayı başardı.

B Grubu'nda İsviçre ekibi Lugano, İsveç temsilcisi Malmö ve Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile eşleşen Kopenhag, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan toplayıp, ikinci sırada son 32 turuna yükseldi.

Bu turda İskoçya'nın köklü temsilcilerinden Celtic ile rakip olan Danimarka ekibi, ilk maçta sahasında 1-1 berabere kaldığı eşleşmenin rövanşını deplasmanda 3-1 kazanarak son 16 turuna adını yazdırdı.