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Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." denildi.
Etiketler: Fenerbahçe Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonuSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 20:21
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