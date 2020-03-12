Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD Futbol Ligi 30 gün askıya alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) bütün karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 ay askıya alındı.
MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) karşılaşmaların ertelenmesinden sonra alındığı duyuruldu.
ABD'de bugüne kadar 1000'den fazla koronavirüs vakası görüldüğü hatırlatıldı.
Etiketler: mls koronavirüs salgını ABD Futbol LigiSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 19:25
Son Haberler
- 20:14
- 20:13
- 20:11
- 19:30
- 19:29
Sıradaki Haber
Leicester City'de koronavirüs alarmı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz