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Spor
AA 08.11.2023 17:15

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'da gerçekleştirilecek

PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, hafta sonu Trabzon'un Akçaabat ilçesinde koşulacak.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'da gerçekleştirilecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, Trabzon Offroad Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ve PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi katkılarıyla 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

19 araç ve 38 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 10 Kasım Cuma günü Akçaabat Belediyesi önünden start seremonisi ile başlayacak.

Organizasyon 11 Kasım Cumartesi günü saat 10.30'da Akçaabat Hıdırnebi Yaylası Acıssu Balıklı mevkisindeki mukavemet etabı ile devam edecek.

12 Kasım Pazar günü aynı bölgede oluşturulan seyirci etabının ardından organizasyon saat 19.00'da Akçaabat Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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