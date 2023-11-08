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Spor
AA 08.11.2023 16:00

Sivasspor Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Sivasspor Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Çetin, ligde geçen hafta oynadıkları Yukatel Adana Demirspor maçında çok pozisyon bulmalarına rağmen bir puan aldıklarını, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Çetin, ligin 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Çetin, rakiplerini analiz etmeye çalıştıklarını vurguladı.

"Ne yaptığını bilen, daha kompakt oynayan bir takım. Son haftalarda yükselen bir performansları var. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Fatih Karagümrük maçında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Skor nasıl olur, göreceğiz."

Sivasspor Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor

Çetin, her maçtan sonra analiz yaptıklarını aktardı.

"Her maçın analizini oyuncu arkadaşlarımıza gösteriyoruz, iyi yönlerini de eksik yönlerini de gösteriyoruz. Tek sıkıntımız finalde ya gol atamamışız, ya final pasını verememişiz, ya iyi bir vuruş yapamamışız ya da duran toptan gol yemişiz. Oynadığımız maçlarda 14 gol yemişiz, bunun 4 tanesi duran toptan, 4 tanesi bireysel hatadan yediğimiz goller. Organize şekilde ya bir ya da 2 gol yemişizdir, duran top ve bireysel hatalardan gol yemişiz. Antrenmanda farklı şekilde bunları çalışıyoruz. Her hafta rakibe göre farklı çalışmalar yapıyoruz. Gece yatana kadar rakip takımın analizini çıkartıyoruz ve sonra antrenmanda işlemeye çalışıyoruz."

Adana Demirspor maçında sakatlanan Burak Kapacak ve Modou Barrow'un sağlık durumuna ilişkin de açıklama yapan Çetin, iki oyuncunun da Fatih Karagümrük karşılaşmasında büyük ihtimalle forma giyemeyeceğini söyledi.

Sivasspor Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor

Antrenman

EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Bir grup taraftar, antrenmandan önce teknik direktör Servet Çetin'e çiçek takdim etti, futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Adnan Saka Ortaokulunda eğitim gören özel öğrenciler de kulüp tesislerini ziyaret etti.

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