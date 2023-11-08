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Spor
AA 08.11.2023 16:25

Georgi Dermendzhiev: Fenerbahçe klas bir takım

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Ludogorets'in teknik direktörü Georgi Dermendzhiev, sarı-lacivertlilerin çok güçlü bir takıma sahip olduğunu ve karşılaşmanın gruptan çıkmak adına son şansları olduğunu söyledi.

Georgi Dermendzhiev: Fenerbahçe klas bir takım
[Fotograf: AA]

Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım olduğunu belirtti.

68 yaşındaki çalıştırıcı, en iyi oyunlarını oynamak istediklerini vurguladı.

"Fenerbahçe çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım. Bizim için onlarla oynamak büyük bir gurur. Onlarla oynamak bizim klasımızı ölçmek için harika bir sınav. İstanbul'da sakatlık yaşayan bir stoper oyuncumuz var, o forma giyemeyecek. Kendisini korumak amaçlı oynatmayacağız. Her şeye rağmen biz bizim oyunumuzu oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe klas bir takım, şu anda grupta liderler. Biz en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir."

Georgi Dermendzhiev: Fenerbahçe klas bir takım

Todor Nedelev: Kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum

Ludogorets'in tecrübeli oyuncularından Todor Nedelev, karşılaşma öncesinde kendisini hazır hissettiğini belirtti.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımın kendisini çok iyi karşıladığını ve ekibe alıştığını anlattı.

"Yarın oyunda olup olmayacağıma hoca karar verecek. Ben kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum. İstanbul'da pozisyonlar yakaladık. Yarın elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama en iyi sonucu almaya çalışacağız."

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