Türk Hava Yolları Spor Kulübü-Beşiktaş maçı TRT SPOR2'de10 Aralık 2019 Salı 15:14 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 15:44
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar 1'inci Etap karşılaşmalarında heyecan devam ediyor. 3-0 kazandığı maçın rövanşında Türk Hava Yolları Spor Kulübü, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 13.00'te başlayacak mücadele, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar 1'inci Etap karşılaşmalarında heyecan sürüyor.
Türk Hava Yolları Spor Kulübü 3 - 0 kazandığı ilk maçın rövanşında Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlıların ev sahipliğinde yapılan ilk maçta Türk Hava Yolları Spor Kulübü üstün bir performans ortaya koydu. İlk seti 25 - 15 kazanan Marcello Abbondanza'nın öğrencileri, 2'inci sette de 25 - 18'lik üstünlük sağladı.
Son sette çekişme yaşansa da 25 - 22 ile kazanan Türk Hava Yolları Spor Kulübü, 80 dakika süren mücadeleden 3 - 0 galip ayrılmayı başardı. İki takım arasındaki eşleşmeden çıkacak takım, bir sonraki turda Eczacıbaşı VitrA ile mücadele edecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 13'te başlayacak karşılaşma, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
Kaynak: TRT SPOR