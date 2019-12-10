AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar 1'inci Etap karşılaşmalarında heyecan sürüyor.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü 3 - 0 kazandığı ilk maçın rövanşında Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlıların ev sahipliğinde yapılan ilk maçta Türk Hava Yolları Spor Kulübü üstün bir performans ortaya koydu. İlk seti 25 - 15 kazanan Marcello Abbondanza'nın öğrencileri, 2'inci sette de 25 - 18'lik üstünlük sağladı.

Son sette çekişme yaşansa da 25 - 22 ile kazanan Türk Hava Yolları Spor Kulübü, 80 dakika süren mücadeleden 3 - 0 galip ayrılmayı başardı. İki takım arasındaki eşleşmeden çıkacak takım, bir sonraki turda Eczacıbaşı VitrA ile mücadele edecek.

Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 13'te başlayacak karşılaşma, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR