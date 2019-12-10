Buz üzerinde saatlerce antrenman yapıyor.

En iyi sonucu alabilmek için çalışıyorlar.

Curling Genç Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Yoğun antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren gençler önemli başarılara imza atıyor. Genç yeteneklerin hayali Türkiye'ye madalyayla dönmek.

Son iki yılda topladıkları puanlarla genç milliler, Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.

"24 ülke arasına girdik"

Erzurum'da kampa giren gençler İsviçre'deki Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hız kesmeden hazırlanıyorlar.

Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, "Tabi biz hazırlanırken son iki yılda elde ettiğimiz, dünyada elde ettiğimiz başarılara göre bir kota alıyoruz. Topladığımız puanlar sonucunda 24 ülke arasına girdik" dedi.

"Son düzlükteyiz"

Çalışmalardan bahseden Milli Takım Antrenörü Ömer Çakır, "Son düzlükteyiz, artık fiziksel hazırlıklarımızı da bitirdik sayılır, şu anda yarışmanın simülasyonunu yapıyoruz. çeşitli maçlar yaptırıyoruz çocuklarımıza, oradaki tempoları ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Antremanların güzel geçtiğini belirten Milli Sporcu Berfin Şengül, "Günde iki seans antrenmanlarımız. Çok iyi geçiyor, hani bizim için de verimli oluyor. Şu anda da zaten otelde kampımız var. Yani gayet güzel, verimli, eğlenceli" diye konuştu.

Farklı şampiyonalarda başarı kazanan milli takımın hedefi oyunlardan madalyayla dönmek.

Üçüncüsü düzenlenen oyunlar, 9 - 22 Ocak'ta Lozan'da yapılacak.

70'ten fazla ülkeden bin 880 sporcu katılacak.

Haber: Mustafa Birdir

Kamera: Muhammed Ali Civelek