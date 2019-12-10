Beşiktaş’ın kanatları çalışıyor10 Aralık 2019 Salı 13:27 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 13:30
Beşiktaş, Süper Lig'deki yükselişini sürdürürken, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün artan performansı dikkat çekiyor. İki tecrübeli oyuncu, son 3 maçta 2 gol 3 asist yaptı.
Süper Lig'de son 6 maçını kazanan Beşiktaş'ta, Caner Erkin - Gökhan Gönül ikilisinin artan performansı teknik heyeti yüzünü güldürdü.
Sezon başından bu yana sert eleştirilere maruz kalan Caner Erkin, geride kalan 14 haftada takımına 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli sol bek, Avrupa'nın 5 büyük liginde gole en çok katkı eden savunmacılar listesinde yer aldı.
Caner, son 3 maçta 1 asist 1 gol yaparak, takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.
Beşiktaş'ın bir diğer beki Gökhan Gönül de özellikle son 2 haftaya damgasını vurdu.
Tecrübeli futbolcu, İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı 1 gol atarken, Kasımpaşa deplasmanında da 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: TRT SPOR