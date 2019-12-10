Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Kaynak: AA