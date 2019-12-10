Bu sezon ilk kez 18 takımla oynanan Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir sezon yaşanıyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes'in sürdürdüğü organizasyonda, basketbol severler tarihi performanslara şahit oldu. Oyuncular, 2000-2019 yılları arasında sadece 10 kere 39 sayı ve üstü skor yakaladı.

Geride kalan 12 haftadaysa şimdiden 4 oyuncu 39 sayı barajını aştı. Sezonun ilk üst düzey performansı, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun skoreri Nando De Colo'dan geldi.

Sarı-lacivertliler, sahasında Baskonia'yı yenerken, Fransız yıldız karşılaşmayı 39 sayı, 3 asist, 3 ribaund ve 44 verimlilik puanıyla bitirdi.

Daha önce CSKA formasıyla Valencia'ya 30 sayı atan De Colo, bu performansıyla kariyer rekorunu da kırdı.

Sezonun dikkat çekici performanslarından biri de Panathinaikos'un forveti Ioannis Papapetrou'dan geldi. Yunan forvet, takımının Alba Berlin'e 106-105 kaybettiği maçta 39 sayı, 5 ribaund, 3 asistle kariyer rekora imza attı.

Geçen hafta oynanan Panathinaikos - Olympiakos derbisi de müthiş bir performansa sahne oldu. Yoncalar, ezeli rakibi Olympiakos'u yenerken, sahneye çıkan isim Tyrice Rice oldu.

Birleşik Amerikalı oyuncu, 30 dakikada attığı 41 sayıyla tarihin en skorer 2'inci performansını yakaladı. Sezona damgasını vuran bir diğer isim ise Shane Larkin oldu.

Geçen sezon Anadolu Efes'i finale taşıyan yıldız oyuncu, Bayern Münih maçında izleyenleri büyüledi. 31 dakika sahada kalan Larkin, 12'de 10 üçlük attığı maçı 49 sayı, 5 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.

Larkin, 41 sayılık Avrupa Ligi rekorunu da tarihe gömdü.

Kaynak: TRT SPOR