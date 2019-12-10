Spor

Sadık Çiftpınar formasını geri aldı

10 Aralık 2019 Salı 11:45 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 12:10

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, bu sezon Gençlerbirliği maçı ile birlikte ilk kez 11'de yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Zanka ve Adil Rami'ye rağmen Türkiye Kupası ve antrenmanlardaki performansıyla Ersun Yanal'ın gözüne girdi.