Sadık Çiftpınar formasını geri aldı10 Aralık 2019 Salı 11:45 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 12:10
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, bu sezon Gençlerbirliği maçı ile birlikte ilk kez 11'de yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Zanka ve Adil Rami'ye rağmen Türkiye Kupası ve antrenmanlardaki performansıyla Ersun Yanal'ın gözüne girdi.
Fenerbahçe’de, Sadık Çiftpınar azmiyle formayı kaptı. Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci yarısında ve sezon başı hazırlık maçlarının tamamında oynadı.
Matthias Zanka ve Adil Rami’nin gelmesiyle birlikte Sadık'ın forma şansı azaldı.
Teknik direktör Ersun Yanal, sezon başında Serdar ve Rami’nin sakatlığında Zanka’nın yanında orta saha oyuncusu Jailson’a şans verirken, Sadık kulübede bekledi.
Deneyimli futbolcu, ligde iki maçta toplam 22 dakika şans bulurken, antrenmanlarda çalışmalarını sürdürdü.
Serdar Aziz’in sahalara dönmesiyle Ersun Yanal, savunmanın ortasını Zanka-Serdar ikilisine emanet etti.
Türkiye Kupası’nda Tarsus İdman Yurdu ve İstanbulspor karşısında sahada 90 dakikada iyi bir performans ortaya koyan Sadık, bulduğu fırsatları değerlendirdi.
26 yaşındaki oyuncu, son haftalarda formsuz bir görüntü çizen Zanka’nın yerine Gençlerbirliği maçında şans buldu.
Sadık Çiftpınar, Serdar ile uyumlu bir görüntü sergilerken, istekli oyunuyla "ben hazırım" mesajı da verdi.
Kaynak: TRT SPOR