Spor

Abdullah Avcı rotasyona gidiyor

10 Aralık 2019 Salı 15:00 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 15:05

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağı son maçta rotasyon yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Wolverhampton karşılaşmasına farklı bir 11 ile çıkması bekleniyor.