Abdullah Avcı rotasyona gidiyor10 Aralık 2019 Salı 15:00 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 15:05
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağı son maçta rotasyon yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Wolverhampton karşılaşmasına farklı bir 11 ile çıkması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamasında veda eden Beşiktaş, son maçında İngiltere’de Wolverhampton'a konuk olacak.
Sakatlık riskini göz önünde bulunduran Teknik direktör Abdullah Avcı, bu prestij maçına as oyuncularını götürmeyi düşünmüyor.
Süper Lig'in son haftalarında alınan galibiyetler, camianın yüzünü güldürse de Avrupa'ya erken veda etmek moralleri bozmuştu.
Avrupa Ligi'ndeki son maçında Slovan Bratislava’yı yenen Beşiktaş'ın 3 puanı var.
Avcı’nın Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Diaby gibi isimleri İngiltere’ye götürmesi beklenmiyor.
İstanbul’da kalacak oyuncular, deneyimli teknik adamın hazırladığı özel programa göre çalışmalarına devam edecek.
Avrupa’ya galibiyetle veda etmek isteyen siyah beyazlılarda; Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz ve N’Koudou'nun sakatlıkları devam ediyor.
Kaynak: TRT SPOR