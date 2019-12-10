Futbolda her teknik adamın, futbolcunun,başkanın ve taraftarın ortak hayali sezon sonu şampiyon olmaktır.

Sayısız antrenmanlar, seyahatler, aileden ayrı geçen günler ve diğer fedakarlıkların hepsi bunun için yapılır.

Ancak şampiyonluk apoletini takmak bazen hayali kurulan dünyanın kapılarını açmaya yetmez.Türk futbolunda Süper Lig şampiyonu olduktan sonra kariyeri düşüşe geçen teknik adamlar da olduğu gibi.

Cevat Güler bir daha hiçbir takımda görev almadı

2007-2008 sezonunun 28. Haftasında Gaziantepspor ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray’da Feldkamp’ın sürpiz istifası sonrası yardımcı antrenör Cevad Güler teknik direktör olarak görevlendirildi.

Cevat Güler yönetiminde çıktığı son 6 maçı da kazanan sarı kırmızılılar sezonu şampiyon olarak tamamladı. Böylece o zamana kadar Süper Lig tarihinde ilk kez bir takım sezon içinde teknik adam değişikliğine gittikten sonra mutlu sona ulaştı. Cevat Güler şampiyonluğun ardından 1 yıl daha Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı ve bir daha hiçbir takımda görev almadı.

Sağlam, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarmak peşinde

Şampiyonluğun uğur getirmediği bir başka teknik adam da Ertuğrul Sağlam oldu.

Ertuğrul Sağlam 2009-2010 sezonunda Bursaspor’u Türk futbol tarihinde bir devrime imza atarak Fenerbahçe’nin bir puan önünde şampiyon yaptı. Ertuğrul Sağlam 26 yıl sonra şampiyonluk kupasını İstanbul’u dışına çıkaran teknik adam olarak tarihe geçti. Bu büyük başarıya rağmen genç teknik adam daha sonra çalıştırdığı Eskişehirspor,Bursaspor,Yeni Malatyaspor,İran’ın Tractor takımı ve Kayserispor’da başarılı olamadı.

Ertuğrul Sağlam iki hafta önce İkinci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Samsunspor’un başına geçti. 50 yaşındaki teknik adam Samsunspor’la 5 yıllık sözleşme imzaladığı toplantıda taraftarlara Süper Lig şampiyonluğunu Samsun’a getirme sözü verdi.

Hamza Hamzaoğlu kümede kalma savaşı verdi

Hamza Hamzaoğlu da Şampiyonluğun keyfini süremeyen teknik adamlardan oldu.

Galatasaray 2004-2005 sezonunun 10. Haftasında sahasında Trabzonspor’a 3-0 yenilince yönetim Prandelli’nin görevine son verdi. 1 hafta yardımcı antrenör Taffarel yönetiminde sahaya çıkan sarı kırmızılılarda 12. Hafta Akhisarspor maçında takımın başında Hamza Hamzaoğlu vardı.

Galatasaray Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sezonu şampiyon tamamlayıp dördüncü yıldızı takan ilk takım oldu. Sarı kırmızı ekip ayrıca genç teknik adam yönetimde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupayı da kazanarak sezonu 3 kupayla kapattı.

Galatasaray bir sezon sonra 11’nci haftasında 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonrası Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı.

49 yaşındaki teknik adam Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor,Osmanlıspor,Antalyaspor ve Erzurumspor’da çalıştı.

Hamza Hamzaoğlu da 1 Kasım 2019’da Süper Lig’de alt sıralarda yer alan Gençlerbirliği’nin teknik direktörü oldu.

Cevat Güler,Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu için şampiyonluk sonrası geçen yıllar şampiyonluk öncesi senelere oranla daha zorlu geçti.

Kaynak: TRT SPOR