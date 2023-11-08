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Spor
AA 08.11.2023 13:33

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Bolu'da kampa girdi

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenecek Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor.

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Bolu'da kampa girdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde kampa giren milliler, 16-19 Kasım'da İngiltere'nin Birmingham şehrinde yapılacak şampiyona için çalışmalarını sürdürüyor.

Organizasyonda Türkiye'yi Emirhan Danış (Konya), Emir Öztürk (Bolu), Batuhan Meriç Mamur (Bolu), Sinan Cankurt (Bolu), Havva Esin Ergün (Samsun), Tuba Bade Şahin (Samsun) ve Ada Kanat (Çankırı) temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.

Milli takım antrenörü Caner Güzeltürk, kampta 7 sporcularının bulunduğunu belirterek, genç milli takım olarak Bolu'da organizasyona hazırlandıklarını anlattı.

Güzeltürk, geçen yıl Bulgaristan'daki Dünya Şampiyonası'nda Sinan Cankurt'un ikinci olduğunu anımsattı.

"Bu Dünya Şampiyonası'nda da en büyük isteğimiz, arzumuz şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı İngiltere'de okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak."

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Bolu'da kampa girdi

37. Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası İngiltere'de başlayacak

37. Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası 9 Kasım Perşembe günü İngiltere'de başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 9-12 Kasım tarihlerinde Birmingham kentinde yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi; Gürkan Mutlu, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karakaş, Livanur Yalçın ve Ecem Nisa Esen temsil edecek.

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