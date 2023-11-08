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Spor
AA 08.11.2023 13:28

Boluspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yenilmezlik serisini Sakaryaspor karşılaşmasında sürdürmek istediklerini söyledi

Boluspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
[Fotograf: AA]

Kırmızı-beyazlı ekip, 12 Kasım Pazar günü sahasında ağırlayacağı Sakaryaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın bir kısmında kaleciler, farklı sahada takımdan ayrı çalıştı. Antrenman, açma germe hareketleriyle tamamlandı.

Boluspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

"Maç maç değerlendirme yapıyoruz"

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Sakaryaspor maçı hazırlıklarının iyi gittiğini söyledi. Koşukavak, yenilmezlik serisi yakaladıklarını belirtti.

"3 lig maçı ve bir de kupa maçı oynadık. 4 haftadır 3 galibiyet, 1 beraberlik. İnşallah Sakaryaspor maçında da buna devam ederiz."

Koşukavak, devre arasına girmeden puan hesabı yapmadıklarını dile getirerek, "Maç maç değerlendirme yapıyoruz. Puan hesabı değil ama her hafta kazanmak için plan yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA / Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak[Fotoğraf: AA / Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak]

Koşukavak, göreve başladığından beri takımı farklı bir kadro planlaması ve taktik anlayışla maçlara hazırladıklarını anlattı.

"Hala eksiklerimiz var. Üçüncü bölgede biraz daha efektif olmamız gerekiyor. Orada bir problemimiz var. Pozisyona giriyoruz, skor yapamıyoruz. O yüzden onu çözmeliyiz. Skor yapamıyoruz ama inşallah bundan sonraki maçlarda yapacağız."

Koşukavak, Sakaryaspor maçında sakat ya da cezalı oyuncularının olmadığını sözlerine ekledi.

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