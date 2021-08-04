Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-Wen`i mağlup ederek Tokyo 2020`de finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu Trabzonlu bir ailenin kızı... 26 Mayıs 1996’da Düzce'de dünya geldi. Başarılı sporcu kariyerine Fenerbahçe Spor Kulübü’nde devam ediyor.

Çakıroğlu, 2019’da Avrupa Şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü oldu.

69 kilo yarı finalinde Busenaz Sürmeneli de Hindistan’dan rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek finale yükseldi.

2019 Dünya Şampiyonluğunu da elde eden Sürmeneli Trabzonlu bir ailenin kızı... O da 26 Mayıs 1998 doğumlu… Sürmeneli kariyerine Trabzonspor’da devam ediyor.

Türkiye için boksta tarih yazacaklar

İsimleri kadar kaderleri de benzeyen İki Trabzonlu milli sporcu, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde ilk kez kadınlarda altın madalya mücadelesi verecek.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda cumartesi sabahı peş peşe finayl müsabakalarına çıkacak.

Buse Naz çakıroğlu da Bulgar Krasteva ile final müsabakasına yine cumartesi günü TSİ 08.15'te çıkacak.

Busenaz Sürmeneli finalde Çinli Hong Gu ile 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı istiyor!



"Çok inandık. Buradan altın madalya alarak gitmek istiyoruz, final oynamak değil." pic.twitter.com/3q2q9czbKW — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2021

"Türk kadının gücünü gösterdik"

İlk hedefine ulaştığını söyleyen Buse Naz Çakıroğlu, Türk kadınının gücünün gösterdiklerini vurguladı: "Biz altın madalya almak için buradayız. Bütün hislerimi altın madalyadan sonra açıklayacağım."

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sürmeneli'nin yarı final maçındaki başarısı kutlandı.

Busenaz Sürmeneli'nin tüm Türkiye'ye mesajı var!



"O madalya gelecek bize!" pic.twitter.com/BEJEtemu0g — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2021

"Türkler asla hafife alınamaz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürmeneli, 13 yıldır bu hedef doğrultusunda çalıştığının altını çizerek, duygularını şöyle dile getirdi:



"Tüm fedakarlıkları bu hedef doğrultusunda yaptık ve Tokyo'ya da hazır halde geldik. Amacım ülkeme altın madalya ile dönmek. Ülkemde üzücü olaylar yaşanıyor. Biz Türkler olarak bir ölür bin diriliriz. Türkler asla hafife alınamaz. Böyle bir dönemde insanlara bir nebze de olsa mutluluk verdiysem ne mutlu bana. Benim maçlarım genelde ülkenin zor zamanlarına denk geliyor. Böyle olunca da bayrağımız için farklı savaşıyorum. Beni destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim. Hayallerimin finaline çıkacağım. Ben asla pes etmem. Hocam Cahit Süme, küçük yaştan itibaren beni bu şekilde yetiştirdi."

Sürmeneli, olimpiyatlar öncesi verdiği röportajlarda tek hedefinin, Tokyo'da altın madalya kazanmak olduğunu belirtmişti.