Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 322'ye çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 322'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 28 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 28 kişi arasında turnuvada yarışan 4 sporcu yer alıyor.
Turnuva kapsamında hizmet veren 19 sözleşmeli çalışan, 2 resmi yetkili de virüse yakalananlar arasında bulunuyor.
Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 322'ye çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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