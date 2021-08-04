A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son topa kadar büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Filenin Sultanları Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Maç sonrası Güney Kore'deki sosyal medya kullanıcıları Milli Voleybolcu Zehra Güneş'i konuşmaya başladı.

Güneş, Güney Kore'de "18 numaralı Türk" olarak Trend Topic (TT) listesine girdi.

Güney Koreliler, attıkları tweetlerle Güneş'e olan hayranlıklarını dile getirdi.

Kullanıcılardan biri, "Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum. Zehra Güneş ile evlenmek istiyorum" dedi.

Bir diğer kullanıcı ise, Zehra Güneş 18 numaralı oyuncu, aramızdaki yaş farkı mükemmel. Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlamalıyım" dedi.

"18 Numaralı Zehra"

"Türkiye'ye gidiyorum...Sonunda aşkımı buldum...18 numara Türkiye..."

"18 numaralı Türk oyuncuyla evlenmek istiyorum"

"18 numaranın her yakın çekiminde Twitter çıldırdı."