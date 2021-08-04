Almanya’nın kuzeyindeki Heikendorf kasabasında yaşayan bir adamın garajından Nazi dönemine ait 1943 Panther tankı çıktı.

İsmi açıklanmayan adamın Almanya'nın Savaş Silahları Kontrol Yasasını ihlal ettiği tespit edildi ve 400 bin dolarlık rekor para cezası verildi.

Garajda ayrıca bir uçaksavar topu, çeşitli saldırı tüfekleri ve tabancalar bulundu.

84 yaşındaki adama başka Nazi dönemi silahları nedeniyle de 14 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

50 bin kilogram ağırlığında ve 6.7 metre uzunluğundaki tankı yetkililerin garajdan çıkarması ise 9 saat sürdü.

Karda tankla geziyordu

Adamın avukatı, tankın işlevsel olmadığını ve hurda metal için satın alındığını savundu ancak bölge yetkilileri durumu yalanladı.

Belediye başkanı Alexander Orth yaptığı açıklada “1978'deki kar felaketi sırasında o şeyin içinde dolaşıyordu" dedi.

Almanların en önemli kozuydu

2. Dünya Savaşı sırasında panter tankları kalın zırhı nedeniyle Almanların gözbebeği idi.

Rusya ve ABD ordusuna karşı daha fazla panter tankı yapmış olsaydı Almanların savaşı kazanabileceği yorumları bile yapıldı.

Bir ABD müzesi adamın garajındandan çıkan Panther tankını satın almakla ilgileniyor.



