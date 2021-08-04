Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 86 kilo mücadelesinde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov ile çeyrek finalde karşılaşan milli güreşçi, rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.

İlk yarıyı 8-1 geride geçen milli güreşçi, ikinci yarıda da sayı vermekten kurtulamadı. Müsabakayı teknik üstünlükle kaybeden Osman Göçen, rakibinin finale çıkması durumunda repesaj maçına çıkacak.

Osman Göçen, rakibi Artur Naifonov'a çeyrek finalde mağlup oluyor ve yarı final şansını kaybediyor.



Temsilcimiz, diğer müsabakaların sonucuna göre bronz madalya mücadelesi verebilir. pic.twitter.com/V7isw6OYsv — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2021

Süleyman Atlı da İranlı rakibine mağlup oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte Süleyman Atlı, son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenildi.

Erkekler serbest stil 57 kilo mücadelesinde yapılan müsabakada rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Süleyman Atlı, ikinci yarıda verdiği sayılarla farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.

Milli güreşçimiz Süleyman Atlı, son 16 turunda İranlı rakibi Reza Atri'ye mağlup olarak eleniyor. Temsilcimiz, diğer müsabakaların sonucuna göre bronz madalya mücadelesi verebilir.



Teşekkürler Süleyman pic.twitter.com/yY2oHn4VYX — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2021

Bitime bir dakika 21 saniye kala iki sayı birden alan milli güreşçi, agresif oyun sergileyerek sayı aradı. Süleyman Atlı, savunmada kalan rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süleyman Atlı, İranlı güreşçinin finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkacak.