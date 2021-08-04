Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020 Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 küme vakası saptandı
Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında koronavirüs vakaları tespit edildi.
Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Covid-19 küme vakası saptandı.
Küme vakaları Yunanistan'ın artistik yüzme takımı üyelerinde ortaya çıktı.
Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Covid-19 tespit edildi.
Covid-19 saptanan takım üyeleri karantina periyoduna alınacak.
Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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