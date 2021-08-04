Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı.

FİNAL GELDİ! FİNALDEYİZ!



Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, yarı final mücadelesinde Lovlina Borgohain'i mağlup ederek #Tokyo2020’de finale adını yazdırdı!



Bravo Busenaz! pic.twitter.com/JaT7xwAfy0 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2021

İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli finalde Çinli Hong Gu ile karşılaşacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks kadınlar 69 kiloda finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin altın madalya mücadelesindeki rakibi Çinli Hong Gu oldu.

Çinli sporcu, ABD'li Oshae Jones'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Çinli Hong Gu'nun iki Asya şampiyonluğu, iki de dünya ikinciliği bulunuyor.

Busenaz'ın Hong Gu ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

Hindistanlı rakibini yenerek finale yükselen Busenaz Sürmeneli, duygularını anlatıyor. https://t.co/qS2lNYeFTL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Buse Naz Çakıroğlu Tayvanlı rakibini yendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.

Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.

FİNALDEYİZ! BUSE NAZ FİNALDE!



Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Huang Hsiao-Wen'i mağlup ederek finale çıktı ve #Tokyo2020’de gümüş madalyayı garantiledi!



Tebrikler Buse Naz! pic.twitter.com/9gPNF97kiv — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2021

Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükselen Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, duygularını anlattı.https://t.co/Gq3PPA7yKa pic.twitter.com/swRSSiMfuT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.

Karşılaşmaları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izled

Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar boksör Krasteva oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu.

Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.

Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te oynanacak.