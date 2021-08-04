Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.

Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

FİNALDEYİZ! BUSE NAZ FİNALDE!



Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Huang Hsiao-Wen'i mağlup ederek finale çıktı ve #Tokyo2020’de gümüş madalyayı garantiledi!



Tebrikler Buse Naz! pic.twitter.com/9gPNF97kiv — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2021

Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.

Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükselen Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, duygularını anlattı.https://t.co/Gq3PPA7yKa pic.twitter.com/swRSSiMfuT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Finale adını yazdıran milli boksör maçın ardından "Çok inandık. Altın madalya alarak gitmek istiyoruz. İsteyeceğiz, çok isteyeceğiz... 12 yıldır verdiğim bir emek var. Son ana kadar gösterdiğim performansların toplamını finalde göstereceğim. Tamamıyla ortaya odaklandım" dedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli boksörü "Kadınlar boksta tarih yazıyoruz! Buse Naz Çakıroğlu finalde!" sözleriyle kutladı.

Finaldeki rakibi Bulgar boksör Krasteva oldu

Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu.

Kokugikan Arena'da Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.