Milli sporcu, final öncesi canlı yayında duygularını TRT Haber ile paylaştı.

"Her şey güzel gidiyor. 13 senedir bu finallere hazırlanıyoruz. 13 senedir final hayaliyle gecemi gündüzüme katarak savaşıyorum. Çocukluk hayallerimi süsleyen bir noktadayım. Onu altın madalya ile süsleyip, ülkeme bu zor gününde armağan etmek istiyorum."

"Finalde gerçek Buseyi seyretmeyi düşünüyorum"

Sürmeneli tek hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı.

"Biz buraya gelirken Türk kadını, insanı olarak kendime 'Bir Türk evladını ne bronz keser ne gümüş keser. Benim Türk halkım altın madalyaya layıktır.' dedim. Tek hedefim, hayalim, olimpiyat altın madalyasını kazanmak. Altın istiyoruz. Onun bilinçiyle buraya geldik. Tam bir Buse'yi seyretmediniz. Kendimi tam anlamıyla finale sakaldım. Finalde gerçek Buse'yi seyretmeyi düşünüyorum. Eğer bir sakatlık bir kaza bela olmazsa. Her şey gerçekten güzel gidiyor. Maçlarda performansım gitgide artarak devam ediyor."

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli: ‘Bir Türk evladını ne bronz keser ne gümüş keser. Benim Türk halkım altın madalyaya layıktır.’ dedim. Tek hedefim hayalim küçüklükten beri olimpiyat altın madalyasını kazanmak. Altın istiyoruz.https://t.co/aMg6u5oJ06 pic.twitter.com/rTNVZswupk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

"Tüm Türkiye olarak tek yürek olmuş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz"

"Manevi destek olarak Bakanımız (Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharem Kasapoğlu) bizimler birlikte. Trabzonspor Kulüp Başkanı (Ahmet Ağaoğlu) sürekli beni arıyor. Bütün ekip olarak, Team Türkiye olarak, tüm Türkiye olarak tek yürek olmuş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İnşallah güzel sonuçlarla devam edeceğiz."

"Çok çalıştık, çok emek verdik"

"Bu saatten sonra tek istediğimiz dualarla destek olunması. Gerçekten duaya çok ihtiyaçımız var. Çok çalıştık, çok emek verdik. Antrenmanlarda çok ağladım. psikolojik olarak zor zamanlar geçirdik. Ben, ekibim ve antrenörüm Cahit Süme olarak her şey güzel gidiyor. Burada her şeyimizi vereceğiz."

"Ülkemiz bizim atar damarımız, her şeyimiz"

"Her önemli maç öncesi ülkemizde hep kötü olaylar oluyor. 2019'da şehitlerimize, askerlerimize selam vermiştik. Şimdi ise ülkemizdeki yangınlar bizi çok üzüyor. Çünkü ülkemiz bizim atar damarımız, her şeyimiz. Burda kendimiz için savaşıyormuş gibi görünsek de ülkemizi mutlu etmek için daha çok konstastre oluyoruz."

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli: Her önemli maç öncesi ülkemizde hep kötü olaylar oluyor. 2019'da askerlerimize selam vermiştik. Şimdi ise ülkemizdeki yangınlar bizi çok üzüyor. Çünkü ülkemiz bizim atar damarımız, her şeyimiz.



https://t.co/aMg6u5oJ06 pic.twitter.com/6gQ4DgMLN4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

"Altın madalya alıp onlara gönüllerine su serpmek isiyorum"

"Yangınlarda şehit olan var, kötü durumda olanlar var, evleri yananlar var. Sosyal medyaya girmemeye çalışıyorum. Çok üzülüyorum. Onların küçükçük gülümsemesini istediğim için yangınlara küçükçük bir su serpmek için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnşallah altın madalyayı alıp onların gönüllerine su serpmek isiyorum."

"Bir Türk kadını olarak bunu başaracak güçte ve inançtayız"

"Fizisel ve mental olarak finale hazırım. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Cahit hocama, "Daha yorulmadım. Daha nefes nefese kalıp köşeye gelmedim. Hala enerjim var" diyorum. Hocam da " İnşallah bu enerjimizin yüzde yüzünü kullanarak altın madalyayı boynumuza asarız." dedi. Bir Türk kadını olarak bunu başaracak güçte ve inançtayız."

"Önceden Muhammed Ali izlenirdi. Şimdi benim için kalkıp izliyorlar"

"Benim maçlarım çok erken saatte oluyor. Türkiye'yi görüyorum alarmı sabah beşe altıya kurmuşlar. Kalkıp benim maçlarımı izliyorlar. Gerçekten gurur verici bir durum. Önceden Muhammed Ali izlenirdi. Şimdi benim için kalkıp izliyorlar. Çok gurur verici bir şey. Bana dua edecek ellerin hiçbir zaman aşağı inmemesini istiyorum. Güzel bir yayın oldu. İnşallah daha güzellerini de burdan altın madalyayı aldıktan sonra sizle yaparız."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kilo finalinde altın madalya mücadelesi verecek Busenaz Sürmeneli @trthaber'e konuşuyor. https://t.co/LKcAa2ZVwI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı.

İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırmıştı.

Busenaz Sürmeneli, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks kadınlar 69 kiloda finalinde Çinli Hong Gu ile mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.