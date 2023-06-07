Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 07.06.2023 12:45

Trabzonspor'da Mbaye Diagne, Nenad Bjelica'nın onayını bekliyor

Trabzonspor, Mbaye Diagne transferinde mesafe kat etti. Bordo mavililer, teknik direktör Bjelica'nın da onay vermesi durumunda golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'da Mbaye Diagne, Nenad Bjelica'nın onayını bekliyor
[Fotograf: AA]

Trabzonspor'da sezonun resmen sona ermesiyle birlikte gözler kadro planlamasına çevrildi. Bordo mavililer, yeni transferlerin büyük bölümünü hazırlık kampına yetiştirmeyi planlıyor.

Karadeniz ekibinde hücum hattı için önemli adaylar arasında yer alan Diagne ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor, oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica'nın onay vermesi halinde golcü futbolcuyu Slovenya kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

"Büyük ihtimalle Türkiye'de kalacağım"

Senegalli santrfor, Fatih Karagümrük'ün Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuştu.

"Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum. Avrupa'ya da açığım; ancak burayı çok seviyorum ve büyük ihtimalle Türkiye'de kalacağım."

Mbaye Diagne, bu sezon Spor Toto Süper Ligde başarılı bir performans ortaya koydu. Senegalli santrfor, 33 maçta 23 gol atıp 6 da gol pası verdi.

Trabzonspor Bruno Petkovic için beklemeye geçti

Trabzonspor, listesinin ön sıralarında yer alan bir diğer forvet Bruno Petkovic için de beklemeye geçti.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bjelica'nın ısrarla istediği Hırvat golcü için kulübünün belirlediği 5 milyon euroluk bonservisi çok bulan bordo mavililer acele etmeme kararı aldı.

Dinamo Zagreb ile 1 yıl kontratı kalan ve sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Petkovic için indirim bekleniyor. Karadeniz ekibi, 2 milyon euro dolaylarında bir rakamla bu transferi noktalamak istiyor.

Halil Dervişoğlu da listede

Bu arada Trabzonspor'un transfer adayları arasına Halil Dervişoğlu da girdi.

Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, şartların uygun olması durumunda gelecek sezon bordo mavili formayı giyebilir.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Transfer Haberleri Trabzonspor
Sıradaki Haber
Milli atlet Alperen Acet Rusya'da üçüncü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Almanya'da, savaşta Rusya'yı savunan Ukraynalı kadına para cezası
14:12
Meclis yeni başkanını seçiyor
14:11
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
13:55
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kampanya süreci başladı
14:03
Bakan Özhaseki: Afet bölgesindeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz
13:43
İyi Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu
Erzurum'un yöresel lezzetlerinden su böreği AB tescili bekliyor
Erzurum'un yöresel lezzetlerinden su böreği AB tescili bekliyor
FOTO FOKUS
Hırsızlık yaparken kafasındaki koliyi çıkardı, yakayı ele verdi
Hırsızlık yaparken kafasındaki koliyi çıkardı, yakayı ele verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ