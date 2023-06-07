Trabzonspor'da Mbaye Diagne, Nenad Bjelica'nın onayını bekliyor

Trabzonspor'da sezonun resmen sona ermesiyle birlikte gözler kadro planlamasına çevrildi. Bordo mavililer, yeni transferlerin büyük bölümünü hazırlık kampına yetiştirmeyi planlıyor.

Karadeniz ekibinde hücum hattı için önemli adaylar arasında yer alan Diagne ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor, oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica'nın onay vermesi halinde golcü futbolcuyu Slovenya kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

"Büyük ihtimalle Türkiye'de kalacağım"

Senegalli santrfor, Fatih Karagümrük'ün Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuştu.

"Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum. Avrupa'ya da açığım; ancak burayı çok seviyorum ve büyük ihtimalle Türkiye'de kalacağım."

Mbaye Diagne, bu sezon Spor Toto Süper Ligde başarılı bir performans ortaya koydu. Senegalli santrfor, 33 maçta 23 gol atıp 6 da gol pası verdi.

Trabzonspor Bruno Petkovic için beklemeye geçti

Trabzonspor, listesinin ön sıralarında yer alan bir diğer forvet Bruno Petkovic için de beklemeye geçti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bjelica'nın ısrarla istediği Hırvat golcü için kulübünün belirlediği 5 milyon euroluk bonservisi çok bulan bordo mavililer acele etmeme kararı aldı.

Dinamo Zagreb ile 1 yıl kontratı kalan ve sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Petkovic için indirim bekleniyor. Karadeniz ekibi, 2 milyon euro dolaylarında bir rakamla bu transferi noktalamak istiyor.

Halil Dervişoğlu da listede

Bu arada Trabzonspor'un transfer adayları arasına Halil Dervişoğlu da girdi.

Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, şartların uygun olması durumunda gelecek sezon bordo mavili formayı giyebilir.