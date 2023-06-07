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Spor
AA / İHA 07.06.2023 12:05

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı el değiştirdi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık altın kemeri Cengizhan Şimşek'ten alınarak, Mustafa Taş'a verildi.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlığı el değiştirdi

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, finalde Mustafa Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi olmuştu.

Ancak daha sonra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan'ın dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini yapmaması gerekçesiyle kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi.

Cengizhan Şimşek ise bu karara itiraz etmiş ve Ankara 15. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararına gitmişti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Tekrar görülen dava sonucunda Cengizhan'ın itirazı reddedildi ve altın kemerin Mustafa Taş’a verilmesi kararlaştırıldı.

Bugün Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı’nda düzenlenen törenle Mustafa Taş, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 'Başpehlivanı' unvanının sahibi oldu.

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