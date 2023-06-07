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Spor
AA 07.06.2023 12:27

Milli atlet Alperen Acet Rusya'da üçüncü oldu

Milli atlet Alperen Acet, Yüksek Atlamalar Festivali'nde 2.27 metrelik derecesiyle 3'üncü sırada yer aldı.

Milli atlet Alperen Acet Rusya'da üçüncü oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alperen Acet, Rusya’da düzenlenen Yüksek Atlamalar Festivalinde, 2.27 metre atlayarak en iyi derecesine (2.30) yaklaştı ve sakatlık sonrası katıldığı yarışta 3'üncü olmayı başardı.

Öte yandan İspanya'nın Huelva kentindeki Meeting İberoamericano'da yarışan İbrahim Erata 1500 metreyi 3:40.96 koşarak B serisinde sekizinci olurken, 3000 metre engellide yarışan Abdullah Tuğluk, 8:42.63 ile en iyi derecesini yaparak A serisinde 13’üncülük elde etti.

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