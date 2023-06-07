Atletizmde yeni başarılar için gençlere güven tam

Fatih Çintimar, atletizmin metrik ve kronometrik bir spor branşı olduğunu, bu yüzden Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yerinin sabit kalamayacağını söyledi.

Çintimar, genç sporcuların bu sıralamada önemli bir payı olduğunu ifade etti.

"Son yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nı takım olarak 2 altın, 2 gümüş, 1 de bronz madalyayla 210 ülke içinde 6. tamamladık. Bizden sonra en iyi takım Almanya, 16. sırada tamamladı. Bu bizim Avrupa madalya sıralamasında dünya gençlerdeki yerimizi belirliyor."

Çintimar, bu başarının daha yukarıya çıkacağına inandığını dile getirdi.

"Avrupa madalya sıralamasında şu an 6'ncıyız ama önümüzdeki yıl ne olur, daha yukarı mı çıkarız, aşağı mı ineriz bilmiyorum. Şu anki potansiyelimize, gençlerimize baktığımız zaman, daha yukarıya çıkacağımızı görüyoruz. Önemli olan, gençleri büyükler kategorisine taşıyabilmek. Büyüklerde bu başarıyı yakalayabilmek için onlara emek vermemiz gerekiyor. Daha çok teknik ve idari anlamda çocuklarımıza destek vermemiz gerekiyor ki yukarıya doğru hızlı bir çıkış yapabilelim."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar] [Fotoğraf: AA / Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar]

Çintimar, Türkiye'nin sıralamasını olimpiyatlarda yukarıya çıkarmayı amaçladıklarını anlattı.

"Avrupa şampiyonalarında, gençlerde, yıldızlarda gördüğümüz kriteri yukarıya taşıdığımız zaman, inanıyorum ki atletizm 2028 yılına kadar, yani olimpiyat olarak planlarsak, 2028 Olimpiyatları'nda çok çok daha yukarıda bir Türkiye olacaktır. Önceki olimpiyatlarda ülke olarak 31. sıradaydık. Bunu yukarı çekebilmek, ilk 15'in içinde yer alabilmek için mücadelemiz devam ediyor. Her geçen gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla yaptığımız çalışmalar neticesinde biraz daha ileriye gidiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız."

"Eskiye dair kırılmamış hemen hemen hiçbir rekor kalmadı"

Çintimar, milli atlet Mehmet Çelik'in Fransa'daki Dünya Atletizm Yarışı'nda önemli bir başarıya imza attığını anımsattı.

"Mehmet Çelik, inanılmaz büyük bir yetenek. Sakatlık yaşadı ve Türkiye'deki tedavisi tamamlandıktan sonra dil eğitimi için ABD'deydi. Orada 3-5 yarış üst üste koşunca, menajerlerin de dikkatini çekti. Şimdi menajerler aracılığıyla uluslararası yarışmalarda yarışıyor. 800 metrede Sermet Timurlenk'e ait 45 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Sporcularımız 3-4 kez saliselerle kaçırmıştı ama Mehmet Çelik'e nasip oldu. Bu kadar uzun süreli rekorları kırmak önemli bir şey. Şu an atletizmde eskiye dair kırılmamış hemen hemen hiçbir rekor kalmadı. Bundan sonra yeni rekorlarla devam edeceğiz."

Çintimar, sporcuların yurt dışında eğitim almalarına önem verdiklerini vurguladı.

"Sporcularımızın artık sadece Türkiye'de değil yurt dışında da okuması, dil eğitimi alması gerekiyor. Çünkü bunlar ülkenin dışarıdaki yüzleri. Ne kadar donanımlı olursa, bizim için o kadar güçlü olacak. Biz şimdi yabancı sporcu getirmeyi pandemi döneminde kapattık. Şimdi yabancı antrenörlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çünkü oradaki bilgiyi kullanmak istiyoruz. Sporcularımız, şu an getirdiğimiz yabancı antrenörlerle İzmir Yüksek Performans Merkezi'nde çalışıyor. Biz bu çocuklarla devam edeceğiz."