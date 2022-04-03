Karşılaşmaya saatler kala Trabzonspor taraftarları, kent meydanına akın etti.

[Fotoğraf: AA]

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadı.

[Fotoğraf: AA]

Bordo-mavili bayraklarla donatılan kentte, taraftarlar maç saatini heyecanla bekliyor.