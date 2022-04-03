Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor taraftarından Beşiktaş maçı öncesi destek
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sloganlarıyla takımlarına destek oldu.
Karşılaşmaya saatler kala Trabzonspor taraftarları, kent meydanına akın etti.
[Fotoğraf: AA]
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadı.
[Fotoğraf: AA]
Bordo-mavili bayraklarla donatılan kentte, taraftarlar maç saatini heyecanla bekliyor.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig Beşiktaş
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