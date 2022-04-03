Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İtalyan Danila Sotnikov 'u 4-0 mağlup eden 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Başarılı sporcunun Budapeşte'deki madalya mücadelesinde çok özel bir de destekçisi vardı.

Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera televizyon başında babasının tarihe geçtiği anları hayranlıkla izledi.

Kızının kendisini izlediği anları sosyal medya hesabından paylaşan milli güreşçi, "Canım kızım yine ekran başında izlemiş babasını, o ellerini sevdiğim" ifadelerini kullandı.