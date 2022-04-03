Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pendikspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Pendik Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50 ve 60. dakikalarda Görkem Bitin ve 78. dakikada Onur Eriş'ten geldi. Eskişehirspor'un tek golünü ise 88. dakikada Berkay Köse kaydetti.
Eskişehirspor'da Metehan Toprak, 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetle Pendikspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup Şampiyonu Pendikspor pic.twitter.com/0MeM8cbnZh— Şampiyon Pendikspor #ÇocuklukHayalim (@PendiksporK) April 3, 2022
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